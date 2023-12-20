Ağrı\'da 49 kilo 550 gram değerinde bileklik ve yüzük yakalandı.

Ağrı'da 49 kilo 550 gram bileklik ve yüzük ele geçirildi.

Ağrı Valiliği İl Jandarma Komutanlığı, Gümrük Muhafaza ve Gümrük KİM personelleri ile Doğubayazıt ilçesinde gümrük sahası içerisinde yapılan kontrollerde, 49 kilo 550 gram bileklik be yüzük ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 2 kişi gözaltına alındı. - AĞRI