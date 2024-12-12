Ağrı'da Kar Yağışı Kazaya Yol Açtı

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Ağrı'da kar yağışı kazayı beraberinde getirdi

AĞRI - Ağrı'da yoğun kar yağışı nedeniyle meydana gelen kazada bir kamyonet devrildi, sürücü ölümden döndü

Edinilen bilgilere göre, bugün saat 17.50 sıralarında, S.Y. idaresindeki 41 VC 339 plakalı kamyonet, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Hanibaba Caddesi üzerinde seyir halindeyken kontrolden çıkarak orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç yan yattı. Kazanın ardından olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. S.Y.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazanın olduğu bölgede o sırada kimsenin bulunmaması, olası bir facianın önüne geçti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.