Ağrı\'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Ağrı'da kırmızı ışık ihlali sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Eleşkirt istikametinden Doğubayazıt yönüne giden İbrahim B. yönetimindeki 20 DP 504 plakalı otomobil iddiaya göre kırmızı ışık ihlali yaparak yoluna devam etti. Bu sırada yolun sağından refüje geçmeye çalışan İbrahim S., aracın çarpması ile yaralandı. Yaralı, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - AĞRI