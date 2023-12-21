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Ailelerin 128 Haftadır Devam Eden Evlat Nöbeti HDP İl Başkanlığı Önünde Sürüyor - Son Dakika
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Ailelerin 128 Haftadır Devam Eden Evlat Nöbeti HDP İl Başkanlığı Önünde Sürüyor

Muş'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan aileler, 128 haftadır kararlı bir şekilde devam ettirdikleri evlat nöbetini sürdürüyor. Aileler, HDP'ye çağrıda bulunarak çocuklarının teslim olmasını istiyor.

Ailelerin 128 Haftadır Devam Eden Evlat Nöbeti HDP İl Başkanlığı Önünde Sürüyor
21.12.2023 - 00:29,
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Ailelerin evlat nöbeti 128 haftadır devam ediyor

MUŞ - Muş'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan aileler, 128 haftadır kararlı bir şekilde devam ettirdikleri evlat nöbetini sürdürüyor.

HDP İl Başkanlığı önünde toplanan aileler, "Halk düşmanı parti", "Evlatlarımızı vereceksiniz", "Ha HDP ha PKK", "Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir", "Halkı dolandıran parti", "Anneler direniyor", "Artık yeter yakamızdan düşün" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" yazılı pankartlar açtı. Her çarşamba parti önünde bir araya gelen anne ve babalar, fotoğraflarını taşıdıkları çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

3 yıldır eylemlerine devam ettiklerini ifade eden Ayten Koçhan, evladının peşinde olduğunu ifade ederek, "Oğlum Ersin, bensiz dayanamayacağını söylüyordun. 8 yıldır bizden ayrı nasıl duruyorsun. Gel, teslim ol, biz artık evlat hasretine dayanamıyoruz. HDP yılanın başıdır. Her hafta işimizi gücümüzü bırakıp burada sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Artık yeter, dağda bir kişi bile kalana kadar biz eylemimizi sürdüreceğiz. Bu Türk-Kürt davası değil. Bu Amerika davasıdır, Ermeni davasıdır" dedi.

Şemsettin Özcan ise oğlundan 7 yıldır haber alamadığını ifade ederek, "Kaç yıldır HDP'nin önünde eylem yapıyoruz. Ben çocuğumu HDP'den istiyorum. HDP olmazsa PKK bu işi yapamaz. HDP onlara her türlü desteği veriyor ve onlar da yapıyor. HDP hiçbir yerde rahat durmuyor. Bu Kürt davası değil, Kürtlükle ilgili bir şey yok. Bunların mecliste de olmaması lazım. Bunların meclise sokmasınlar. HDP, Kürtleri mahvetti, Kürtlerle ilgileri yok. HDP'nin Türkiye'ye zarardan başka bir katkıları yok. Çocuğum başta olmak üzere hepsine sesleniyorum. Biz HDP önünde eylemdeyiz ve çocuklarımız gelmeyene kadar burayı terk etmiyoruz. 5 yıldır Muş'ta, Diyarbakır'da HDP önünde eylem yapıp çocuklarımızı istiyoruz. Bizi perişan ettiler, Allah da onları perişan etsin. HDP'nin İsrail'den hiçbir farkı yoktur. Yapıklarının Müslümanlıkla alakası yok" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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Halkların Demokratik Partisi, Muş, PKK, İnsan Hakları, Terör, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ailelerin 128 Haftadır Devam Eden Evlat Nöbeti HDP İl Başkanlığı Önünde Sürüyor - Son Dakika


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