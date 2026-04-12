Akçakale'de trafik kazası: Sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
Akçakale'de trafik kazası: Sürücü hayatını kaybetti

Akçakale\'de trafik kazası: Sürücü hayatını kaybetti
12.04.2026 14:26
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü kaza sonrası öldü.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Şanlıurfa - Akçakale karayolu üzerinde yaşandı. Fethullah Fevzioğlu'nun kullandığı Opel marka otomobil, iddiaya göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak tarlaya uçtu. Kaza nedeniyle bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden ekipler, yaptıkları tüm müdahalelere rağmen sürücüyü kurtarmayı başaramadı.

Ceset, yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Şanlıurfa, Akçakale, 3. Sayfa, Güvenlik, Olaylar, Trafik, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Akçakale'de trafik kazası: Sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Akçakale'de trafik kazası: Sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
