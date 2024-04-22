Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda, 3 ayrı mahallede gerçekleşen kablo hırsızlıklarının şüphelisi M.İ. (21) uyuşturucu kullandığı sırada ekipler tarafından yakalandı.
Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk
bölgesinde son zamanlarda meydana gelen kablo hırsızlığı olayları ile ilgili olarak asayiş ve
Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) timleri tarafından yapılan istihbarı çalışmalar ve geniş kapsamlı araştırmalar sonucu olay şüphelisi olduğu değerlendirilen M.İ. (E/21) tespit edildi. Yapılan takip sonucu şüpheli şahıs Akhisar ilçesinde uyuşturucu madde kullandığı esnada yakalandı. Yapılan çalışmalar sonucu 9 Nisan'da Rahmiye Mahallesi, 1 Nisan'da Çamönü Mahallesinde, 28 Kasım 2023 tarihinde Hacıosmanlar Mahallesinde meydana gelen kablo hırsızlığı olayları aydınlatıldı.
Şüpheli şahıs hakkında 'Hırsızlık ve Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanma' suçlarından adli işlem
başlatılırken, ayrıca şahıs 'Nitelikli Olarak Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme', 'Hükümlü ve Tutuklunun
Kaçması', 'Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık' suçlarından 9 yıl hapis
cezası bulunması nedeniyle Akhisar Süleymanlı T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - MANİSA
Son Dakika › 3.Sayfa › Akhisar'da kablo hırsızlığı şüphelisi uyuşturucu kullanırken yakalandı - Son Dakika
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