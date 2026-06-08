Akhisar\'da korkutan orman yangını

Manisa'nın Akhisar ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi ile yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, Akhisar ilçesine bağlı Karayağcılar ile Akçeşme mahalleleri arasındaki ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alandan dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda Orman İşletme Müdürlüğü, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ve jandarma ekibi sevk edildi.

Alevlere havadan 2 yangın söndürme uçağı ve 2 helikopter ile, karadan ise çok sayıda arazöz ve itfaiye personeli müdahale etti. Bölge halkının da seferber olarak destek verdiği hummalı çalışmalar sonucunda yangın, daha fazla büyümeden ve yerleşim yerlerine ulaşmadan kısa sürede kontrol altına alındı.

Alevlerin tamamen söndürüldüğü bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA