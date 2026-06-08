Akhisar'da korkutan orman yangını - Son Dakika
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Akhisar'da korkutan orman yangını

Akhisar\'da korkutan orman yangını
08.06.2026 22:36  Güncelleme: 22:38
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Manisa'nın Akhisar ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi ile yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, Akhisar ilçesine bağlı Karayağcılar ile Akçeşme mahalleleri arasındaki ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alandan dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda Orman İşletme Müdürlüğü, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ve jandarma ekibi sevk edildi.

Alevlere havadan 2 yangın söndürme uçağı ve 2 helikopter ile, karadan ise çok sayıda arazöz ve itfaiye personeli müdahale etti. Bölge halkının da seferber olarak destek verdiği hummalı çalışmalar sonucunda yangın, daha fazla büyümeden ve yerleşim yerlerine ulaşmadan kısa sürede kontrol altına alındı.

Alevlerin tamamen söndürüldüğü bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Akhisar'da korkutan orman yangını - Son Dakika

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