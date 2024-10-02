Akraba Aileler Arasında Kanlı Kavga - Son Dakika
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Akraba Aileler Arasında Kanlı Kavga

Akraba Aileler Arasında Kanlı Kavga

Manavgat'ta arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

02.10.2024 23:17
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde akraba iki aile arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada 1 kişi av tüfeğiyle vurularak hayatını kaybetti, 1'i ağır 2 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet bulunan akraba iki aile, arazi paylaşımı yapmak için bir araya geldi. Taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşürken, aile bireylerinin telefonla araması üzerine motosikletle olay yerine gelen Ali E., av tüfeğiyle akrabası olan karşı tarafa ateş etti. Tüfekle vurulan Abdül Oktay Kaya (40) olay yerinde yaşamını yitirirken, N.K. (17) ağır yaralandı, Selçuk K. de kulağından yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde müdahalesi yapılan Selçuk K. hastaneye gitmezken, durumu ağır alan N.K. kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalenin ardından Antalya'ya sevk edildi. Abdül Oktay Kaya'nın cansız bedeni ise yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Cinayet zanlısı Ali E. olayın ardından jandarma tarafından yakalanırken,

Hala-dayı çocukları arasında arazi anlaşmazlığı

Hala-dayı çocuğu oldukları bildirilen iki aile arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden husumet olduğu, daha önce cinayeti işleyen Ali E.'nin babasının da, ölen Abdül Oktay Kaya'nın kardeşini yaralamak suçundan cezaevinde olduğu bildirildi.

Diğer taraftan Ali E.'nin olayda kullandığı tüfek ve olay yerine geldiği motosiklet olay yerinin yakınında ele geçirildi. İki ailenin evlerinin birbirinin yakınında olması ve yaşanması olası olaylar karşısında güvenlik güçleri köyde önlem aldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Akraba Aileler Arasında Kanlı Kavga - Son Dakika

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