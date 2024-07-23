Aksaray'da 2 Katlı Binada Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Aksaray'da 2 Katlı Binada Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Aksaray\'da 2 Katlı Binada Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Aksaray'da bulunan 2 katlı bir binanın üst katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.

23.07.2024 13:34  Güncelleme: 13:40
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Aksaray'da 2 katlı binanın üst katında çıkan yangın mahallede paniğe neden oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin anında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangın saat 11.00 sıralarında Hürriyet Mahallesi 4874 Sokak'ta bulunan 2 katlı binanın 2'nci katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Oğuz T.'ye (45) ait evin yatak odasında bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Yangın esnasında çocuklarıyla birlikte dışarıda olan anne Derya T. ve komşuları dumanı fark edince durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri alevlere müdahale ederek yangını kısa sürede büyümeden söndürdü. Yangının söndürülmesiyle mahalleli rahat bir nefes alırken polis yangının çıkış nedeni hakkında inceleme başlattı. - AKSARAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aksaray'da 2 Katlı Binada Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aksaray'da 2 Katlı Binada Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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