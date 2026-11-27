Aksaray'da bir köy evinin ahırına düzenlenen operasyonda polis ekipleri 550 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Olay kapsamında gözaltına alınan 1 şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çeşitli çalışmalar yürüten İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekipleri, bir şahsın uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde teknik ve fiziksel takip yapıldı, ardından operasyon için düğmeye basan NSM ekipleri Yenikent beldesindeki bir ikametin ahırına baskın düzenledi. Baskında ahır içerisinde yapılan aramada, ses bombası olarak adlandırılan hoparlörlerin içine gizlenmiş 32 parça halinde toplam 550 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyonda yakalanan Afganistan uyruklu A.J. (24) tutuklanarak cezaevine gönderildi.