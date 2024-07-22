Aksaray'da Anız Yangını Ormanlık Alana Sıçradı - Son Dakika
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Aksaray'da Anız Yangını Ormanlık Alana Sıçradı

Aksaray\'da Anız Yangını Ormanlık Alana Sıçradı

Aksaray'ın Gülağaç ilçesinde çıkan anız yangını, ormanlık alana sıçradı ve onlarca ağacın yanmasına neden oldu. Yangına müdahale için orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

22.07.2024 17:01  Güncelleme: 17:03
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Aksaray'ın Gülağaç ilçesi Nenezi Dağı eteklerinde çıkan anız yangını ormanlık alana sıçradı. 300 dönümlük araziye yayılan alevler onlarca ağacın yanmasına neden oldu.

Yangın, saat 11.00 sıralarında Gülağaç'a bağlı Bekarlar köyü bölgesinde bulunan Nenezi Dağı eteklerinde başladı. Edinilen bilgiye göre, dağın eteklerinde bulunan tarım arazisinde bir çiftçi anızlarını yaktı. Rüzgarlı havanın etkisiyle anız alevleri kontrolden çıkarak ormanlık alana sıçradı. Ormanlık alandaki ağaçlar alevlere teslim olurken olay yerine Aksaray Orman İşletme Müdürlüğü, Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine intikal eden orman ve itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın söndürme çalışmaları halen devam ederken köy halkı da çalışmalara katılıp, alevlerin üzerine kürekle toprak atıyor. Jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı. - AKSARAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aksaray'da Anız Yangını Ormanlık Alana Sıçradı - Son Dakika

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