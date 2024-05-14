Aksaray'da Damadını Silahla Vuran Kayınpeder Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Aksaray'da Damadını Silahla Vuran Kayınpeder Gözaltına Alındı

Aksaray\'da Damadını Silahla Vuran Kayınpeder Gözaltına Alındı

Aksaray'da yaşanan olayda, bir süre önce tartıştığı eşini almak için kayınpederinin evine giden bir kişi, kayınpederi tarafından silahla vurularak öldürüldü. Olayın ardından kayınpeder ve oğlu gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

14.05.2024 14:57
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Aksaray'da damadını silahla vurup öldüren kayınpeder gözaltına alındığı oğluyla birlikte adliyeye sevk edildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Sultanhanı ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Aksaray merkezde ikamet eden Akif Bozdemir (29), bir süre önce eşi Ş.B. (31) ile tartışma yaşadı. Tartışmanın ardından Ş.B. evi terk edip, babası A.T.'nin evine gitti. Akif Bozdemir, evi terk eden eşini almak için dün akşam saatlerinde kayınpederi A.T.'nin (55) Sultanhanı ilçesindeki evine gitti. Damat ve kayınpederi arasında tartışma çıktı. A.T., evinde bulunan tabancayla damadına ateş açtı. 3 mermi isabet eden Akif Bozdemir, kaldırıldığı Sultanhanı Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan A.T. ve oğlu G.T. emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Aksaray Adliyesine sevk edildi. - AKSARAY

Kaynak: İHA

Aksaray, Olaylar, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aksaray'da Damadını Silahla Vuran Kayınpeder Gözaltına Alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aksaray'da Damadını Silahla Vuran Kayınpeder Gözaltına Alındı - Son Dakika
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