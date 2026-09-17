Aksaray'da eşini 5 yerinden bıçaklayan koca tutuklandı - Son Dakika
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Aksaray'da eşini 5 yerinden bıçaklayan koca tutuklandı

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Aksaray\'da eşini 5 yerinden bıçaklayan koca tutuklandı
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Aksaray'da Kasım K, tartıştığı eşi Kibar K'yi ekmek bıçağıyla 5 ayrı yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Kaçan şahıs yakalanıp çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aksaray'da bir kişi, tartıştığı eşini 5 ayrı yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Yakalanan koca çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün öğle saatlerinde Nakkaş Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Kasım K. (55) ile eşi Kibar K. (44) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Kasım K. mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile eşini karın ve sırtından olmak üzere 5 ayrı yerinden bıçakladı. Komşuların ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Kibar K. sırtına saplanan bıçakla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesinin ardından ameliyata alınan Kibar K.'nin sırtındaki bıçak çıkarıldı. Kibar K.'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayın ardından kaçan Kasım K. yakalanarak gözaltına alındı. Sağlık kontrolünün ardından adli makamlara sevk edilen şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Aksaray'da eşini 5 yerinden bıçaklayan koca tutuklandı - Son Dakika
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