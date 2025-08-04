Aksaray\'da Husumet Kavgası: Bıçaklı Saldırı

Aksaray'da oto sanayide karşılaşan iki husumetli birbirine girdi. Taraflardan biri diğerini darp etti, darp edilen şahıs ise husumetlisini 2 yerinden bıçaklayarak yaraladı.

Olay, Aksaray Yeni Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önceden aralarında husumet bulunan Savaş O. (30) ve Tolga D. (22) oto sanayideki bir dükkanda karşılaştı. Şahıslar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Dükkan önünde birbirlerine giren şahıslardan Tolga D., kendisine sopayla saldıran Savaş O.'yu karın ve dirseğinden bıçakladı. Şahısların biri darp, diğeri de bıçaklama sonucu yaralanırken, sanayi esnafı durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı. - AKSARAY