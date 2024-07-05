Aksaray\'da İki Bina Arasında Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

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Aksaray'da iki bina arasındaki boşlukta bilinmeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyürken, alevler binanın yalıtım malzemesini de tutuşturarak yukarılara sıçradı.

Yangın, Hamidiye Mahallesi 757 Sokak'ta bulunan iki bina arasındaki boşlukta çıktı. Edinilen bilgiye göre, iki bina arasında bulunan odun ve çöpler bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Alevler kısa sürede büyürken binaların duvarlarındaki yalıtım malzemelerini de tutuşturdu. Yalıtım malzemelerinin tutuşması sonucu yangın binanın üst katlarına da sıçrarken çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti. Yangın 1 saat süren çalışma sonucu tamamen söndürüldü. Yangında şans eseri yaralanan olmazken binalarda maddi hasar oluştu. Yangınla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı. - AKSARAY