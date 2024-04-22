Aksaray'da inşaatta kalp krizi geçiren işçi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Aksaray'da inşaatta kalp krizi geçiren işçi hayatını kaybetti

Aksaray\'da inşaatta kalp krizi geçiren işçi hayatını kaybetti

Aksaray'da bir inşaatta kalıp işçiliği yapan 61 yaşındaki kişi, çalıştığı sırada kalp krizi geçirerek kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. İnşaatın zemin katında baygınlık geçiren işçiye arkadaşları tarafından hemen yardım çağrısı yapıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen işçi kurtarılamadı. Öğrenilen bilgilere göre, işçinin 4 ay önce aynı hastanede kalp damar ameliyatı geçirdiği belirtildi.

22.04.2024 15:25
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Aksaray'da bir inşaatta kalıp işçiliği yapan 61 yaşındaki kişi, çalıştığı sırada kalp krizi geçirerek kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Tacin Mahallesi 1810 Sokak'ta bulunan 4 katlı inşaatın zemin katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaatın kalıp işlerini yaptığı esnada kalp ağrısını fark eden Muhammed Gül Yıldız (61) inşaatta çalışan arkadaşlarından yardım istemek için zemin kattaki çıkışa geldi. Arkadaşlarının son anda fark ettiği adam baygınlık geçirerek olduğu yere yığıldı. Durumu fark eden arkadaşları hemen 112 Acil Çağrı Merkezini aradı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi ambulansta gerçekleştirilen işçi, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Canlandırma ünitesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Yıldız hayatını kaybederken, 4 ay önce aynı hastanede kalp damar ameliyatı olduğu öğrenildi. - AKSARAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aksaray'da inşaatta kalp krizi geçiren işçi hayatını kaybetti - Son Dakika

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