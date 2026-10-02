Aksaray'da kafa kafaya çarpışan iki otomobilde her iki sürücü de ağır yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aksaray'da kafa kafaya çarpışan iki otomobilde her iki sürücü de ağır yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aksaray\'da kafa kafaya çarpışan iki otomobilde her iki sürücü de ağır yaralandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray'ın merkeze bağlı Seleci kösetol köyü mevkiinde akşam saatlerinde iki otomobil kafa kafaya çarpıştı, 2 sürücü ağır yaralandı. Hayati tehlikeleri bulunduğu bildirilen yaralılar Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı, jandarma inceleme başlattı.

Aksaray'da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 2 sürücü de ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Aksaray'ın merkeze bağlı Seleci kösetol köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Melih F. (30) yönetimindeki 06 FTT 526 plakalı otomobil ile Hikmet K. (22) idaresindeki 26 BF 140 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Araçların adeta hurdaya döndüğü kazada 2 sürücü de ağır yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Hayati tehlikelerinin bulunduğu bildirilen yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlatırken, yaralıların hastanedeki tedavileri sürüyor.

Kaynak: İHA
Trafik Kazaları3. SayfaİncelemeJandarmaAksarayGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Barajlarda yüzler gülüyor: Yağışlar 60 yılın zirvesinde, Tahtalı’da su 5 katına çıktı Barajlarda yüzler gülüyor: Yağışlar 60 yılın zirvesinde, Tahtalı'da su 5 katına çıktı
Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport geliyor Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport geliyor
Abla-kardeş katili 19 yıl adaletten kaçtı Cezayı duyunca heyete bela okudu Abla-kardeş katili 19 yıl adaletten kaçtı! Cezayı duyunca heyete bela okudu
Netanyahu’dan gözdağı: Flydubai uçuşundaki pilotu gönderen ağır bedel ödeyecek Netanyahu'dan gözdağı: Flydubai uçuşundaki pilotu gönderen ağır bedel ödeyecek
Motosikletle 302 kilometre hıza çıkıp tek teker yapan sürücünün ehliyeti daimi iptal edildi Motosikletle 302 kilometre hıza çıkıp tek teker yapan sürücünün ehliyeti daimi iptal edildi
Askeri geçitte küstah sloganlar: Türkleri unutmuyorum, intikam alacağım Askeri geçitte küstah sloganlar: Türkleri unutmuyorum, intikam alacağım
23:47
Korkulan oldu Arda Güler İtalya maçında yok
Korkulan oldu! Arda Güler İtalya maçında yok
23:36
Resmen galibiyeti unuttuk A Milli Takım Belçika’dan da fark yedi
Resmen galibiyeti unuttuk! A Milli Takım Belçika'dan da fark yedi
23:22
Montella’ya hayatının şoku Bursa’dan sonra Belçika’da da aynısını yaşadı
Montella'ya hayatının şoku! Bursa'dan sonra Belçika'da da aynısını yaşadı
23:14
Türkiye’ye yönelik CAATSA yaptırımları ile ilgili Trump’tan açıklama
Türkiye'ye yönelik CAATSA yaptırımları ile ilgili Trump'tan açıklama
21:45
Yeni Parti Milletvekili Bülent Tezcan’ı 10 yıl önce yaralayan kişi başından vurulmuş bulundu
Yeni Parti Milletvekili Bülent Tezcan'ı 10 yıl önce yaralayan kişi başından vurulmuş bulundu
20:39
Siirt’te akraba ailelerin kavgası köyü kana buladı: 1 ölü, 6 ağır yaralı
Siirt'te akraba ailelerin kavgası köyü kana buladı: 1 ölü, 6 ağır yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2026 23:58:48. #.0.3#
SON DAKİKA: Aksaray'da kafa kafaya çarpışan iki otomobilde her iki sürücü de ağır yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei