Aksaray\'da alacak verecek kavgası: 2 ölü

Aksaray'da alacak verecek meselesinden çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti.

EVİ BASIP KURŞUN YAĞDIRDI

Olay, Aksaray'ın merkeze bağlı Gençosman köyünde bir evde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Murat Evgin (47) ve Ali Selçuk (40) isimli kişilerden alacağı olan Osman B. (63) isimli şahıs, telefonla alacaklılarını arayarak parasını istedi. Alacaklılarının şu an para veremeyeceğini söylemesi üzerine evindeki tabancasını alıp aracıyla yola çıkan şahıs Gençosman köyüne giderek 2 alacaklısının bulunduğu evi bastı. Evde bulunan Murat Evgin ve Ali Selçuk isimli şahıslara kurşun yağdıran Osman B. şahısları öldürerek olay yerinden kaçtı.

OPERASYONLA YAKALANDI

Köy halkının tabanca seslerini duyması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede şahısların öldüğü belirlenirken, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ekipleri şüphelinin peşine düştü. Bir süre yapılan inceleme ve araştırmalar sonucu şüphelinin Osman B. olduğunu belirleyen ekipler şahsı Aksaray merkezdeki ikametine yaptığı operasyonla yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere jandarma komutanlığına götürülürken, olay yerinde Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemelerin ardından ölenlerin cenazeleri otopsi yapılmak üzere Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı tahkikat sürüyor.