Aksaray'da Kuyu Faciası: 3 Ölü
Aksaray'da Kuyu Faciası: 3 Ölü

17.05.2026 21:12
Aksaray'daki su kuyusunda meydana gelen metan gazı zehirlenmesinde 3 kişi hayatını kaybetti.

Aksaray'da temizlik için indiği su kuyusundan çıkmayan şahsın arkasından inen 2 kardeşi ve 1 kuzeni de metan gazı nedeniyle fenalaştı. Olayda 3 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de ağır yaralandı.

Olay, saat 16.30 sıralarında Aksaray'ın merkeze bağlı Koçpınar köyünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, müstakil evlerinin bahçesinde tarım arazilerini sulamak için kullandıkları yaklaşık 19 metre derinliğindeki su kuyusuna inen Mehmet Yeşildal (30) bir süre sonra çıkmayınca kardeşleri Recep Yeşildal (45), İsmail Yeşildal (50) ile kuzeni Murat Yeşildal (28) da kuyuya indi. Kuyuda oluşan yoğun metan gazı nedeniyle 2 kardeş ve 1 kuzen de kuyudan çıkamadı. Diğer aile fertleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık, itfaiye, Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü

(AFAD) ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen kurtarma ekipleri, kuyuya oksijen maskeleri takarak indi. Kuyuda bulunan İsmail Yeşildal ağır yaralı olarak kurtarılırken, kardeşleri Recep ve Mehmet Yeşildal ile kuzeni Murat Yeşildal'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülen İsmail Yeşildal'ın durumunun ağır olduğu öğrenilirken, cenazeler de aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili tahkikat başlattı. - AKSARAY

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, Yaşam, Kaza, Son Dakika

