Aksaray\'da Lastik Yangını

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Aksaray'da kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce yakılan eski araç lastiklerinden gökyüzüne siyah dumanlar yükseldi.

Olay, Aksaray'ın eski sanayi sitesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sanayi sitesindeki araziye kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce getirilen eski araç lastikleri ateşe verildi. Yanmaya başlayan lastikler adeta alev topuna dönerken, gökyüzüne siyah duman yükseldi. Yangını fark eden devriye görevindeki polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak olay yerine itfaiye ekiplerini çağırdı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü.

Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı. - AKSARAY