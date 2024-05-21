Aksaray\'da ruhsatsız tabancayla polise yakalanan sürücü gülerek polis aracına gitti

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Aksaray'da ruhsatsız tabancayla polise yakalanan sürücü önce basın mensuplarına, "Ağabey çekmesen" dedi, ardından kelepçe takılınca başına kapüşonu çekip gülerek polis aracına gitti.

Olay, Büyük Bölcek Mahallesi Kültür Park Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bekçilerle birlikte uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri şüphe üzerine Büyük Bölcek Caddesi istikametine seyreden F.A. (30) idaresindeki otomobili durdurdu. Trafik ekipleri tarafından ehliyet, ruhsat ve araç sorgulaması yapılan otomobilde asayiş ekipleri tarafından arama yapıldı. Yapılan aramada otomobil içerisinde bir adet ruhsatsız tabanca ve bir miktar mermi ele geçirildi. Bunun üzerine sürücü polis ekiplerince gözaltına alınırken, kendini görüntülemek isteyen basın mensuplarına, "Ağabey çekmesen" deyip arkasını dönerek tepki gösterdi. Elleri kelepçelenerek gözaltına alınan ve yüzünün görünmesini istemeyen sürücü, kafasına ceketinin kapüşonunu takarak 2 kolunda bekçilerle gülerek polis aracına gitti. Otomobil, sürücünün bir yakınına teslim edilirken gözaltına alınan şahıs ifadesi alınmak ve adli işlemler için polis merkezi amirliğine götürüldü.

Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı. - AKSARAY