Aksaray'da Tanka Dönüşen Araç Yakalandı

20.08.2025 15:16
Aksaray'da 8 tekerli aracıyla dikkat çeken sürücü, trafik kurallarını ihlal edip yakalandı.

Aksaray'da Tofaş Kartal marka aracına ekstra 4 teker ekleyip 8 tekerli yapan ve şasesine ekleme yapıp hem enine hem de boyuna uzatıp önüne yaptığı demir korumayla aracı adeta tanka çeviren sürücü, polis ekiplerince trafikte yakalandı. Araç trafikten men edilerek otoparka çektirilirken, askeri kamuflaj ve bordo bereyle yakalanan sürücünün ehliyetine el konularak sağlık kuruluna sevk edildi.

Aksaray'da Tofaş Kartal marka aracı şaselerine ek yaparak hem enine hem de boyuna uzatan, ekstra 4 teker daha takıp 8 tekerli hale getiren ve yaptığı çeşitli eklemeler ile aracı adeta tanka çeviren sürücü sosyal medyada yaptığı paylaşımların ardından Aksaray sokaklarında çıktığı trafikte herkesi şaşırttı. Milli savunma ve saldırı adı altında yaptığı araca "68 Atak" ismini veren araç sahibi, emniyet ve Türk Silahlı Kuvvetleri için geliştirdiğini iddia ettiği nitrojen çıkışlı, yakıt ikmali olmadan 3 bin kilometre gidebilen, gece görüş kamera sistemine sahip, 350 kilometre hıza ulaşabilen gibi birçok iddialarıyla da herkesi şok etti. 35 Y 2023 plakalı 8 tekerli araçla şehir genelinde trafiğe çıkan 48 yaşındaki Fatih M. isimli sürücü giydiği askeri kamuflaj ve bordo beresiyle polis ekiplerine yakalandı. Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri araç üzerinde geniş çaplı inceleme yaparken, yapılan incelemelerde aracın karayolları trafik kanununa tamamen aykırı olduğunu tespit etti. Kamuflaj ve bordo bereli Fatih M. isimli sürücü hakkında sorgulama yapan ekipler, sürücüye "Süs ve aksesuar takılı araç kullanmak", "Görüşü engelleyecek donanım", "Koltuk tadilatını ruhsata işletmemek", "Standart dışı lastik kullanmak", "Standart dışı süspansiyon" ve "Üst yapı tadilatını ruhsata işletmemek" ihlallerinden 8 bin 306 lira para cezası kesti. Polis ekiplerince trafikten men edilen araç çekici marifeti ile otoparka çektirilirken, araç sahibi ve sürücüsü olan Fatih M.'nin ehliyetine 2 ay süreyle el konularak sürücü muayene için sağlık kuruluna sevk edildi. - AKSARAY

Kaynak: İHA

