Aksaray'da Trafik Kazası: 4 Yaralı
Aksaray'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Aksaray'da Trafik Kazası: 4 Yaralı
06.05.2026 02:45
Sultanhanı'nda iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı, birinin durumu ağır.

Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Sultanhanı ilçesi ile Yeşiltömek köyü yolu güzergahında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sultanhanı'ndan Yeşiltömek köyü istikametine seyreden İbrahim T. idaresindeki 68 AAC 941 plakalı Toyota marka otomobil, karşı yönden gelen Yusuf G. yönetimindeki 42 BU 481 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar savrulurken, Toyota marka aracın sürücüsü araç içerisinde sıkıştı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü, sağlık ekipleri ve çevredeki vatandaşların yoğun çabası sonucu sıkıştığı yerden çıkarılarak ambulansa alındı. Kazada her 2 aracın sürücüsü ile araçlarda yolcu olarak bulunan N.G. ve C.G. yaralandı. Yaralılar, ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - AKSARAY

Kaynak: İHA

Sultanhanı, 3. Sayfa, Aksaray, Trafik, Son Dakika

