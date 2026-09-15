Akşehir'de kamış deposunda çıkan yangında büyük hasar oluştu - Son Dakika
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Akşehir'de kamış deposunda çıkan yangında büyük hasar oluştu

Akşehir\'de kamış deposunda çıkan yangında büyük hasar oluştu
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Konya'nın Akşehir ilçesinde göl kenarındaki kamış deposunda çıkan yangında kamışların büyük bölümü yanarak kullanılamaz hale geldi. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, depoda maddi hasar meydana geldi.

Konya'nın Akşehir ilçesinde göl kenarında kamış üretimi yapanların kullandığı depoda çıkan yangında kamışların büyük bölümü yandı.

Yangın, öğle saatlerinde Yeniköy Mahallesi'nde göl kenarında bulunan kamış deposunda çıktı. Edinilen bilgiye göre, depoda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. İhbar üzerine yangın mahalline itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen alevler, depoda bulunan kuru kamışlara sıçradı. İtfaiye ekipleri, yangının çevreye yayılmaması için çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında depoda bulunan kamışların büyük bölümü yanarak kullanılamaz hale gelirken, olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Yangın nedeniyle depoda maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Akşehir, Konya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Akşehir'de kamış deposunda çıkan yangında büyük hasar oluştu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Akşehir'de kamış deposunda çıkan yangında büyük hasar oluştu - Son Dakika
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