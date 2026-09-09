Aksu yangınında tahliye sırasında kalp krizi geçiren Hasan Kahya toprağa verildi - Son Dakika
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Aksu yangınında tahliye sırasında kalp krizi geçiren Hasan Kahya toprağa verildi

Aksu yangınında tahliye sırasında kalp krizi geçiren Hasan Kahya toprağa verildi
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Antalya'nın Aksu ilçesindeki orman yangını nedeniyle Yeşilkaraman Mahallesi'nden tahliye edilen 53 yaşındaki Hasan Kahya, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Cenazesi bugün Yeşilkaraman mezarlığında kılınan namazın ardından dualarla son yolculuğuna uğurlandı; yangın üçüncü gününde söndürme çalışmaları sürüyor.

Antalya'nın Aksu ilçesinde devam eden yangında Yeşilkaraman Mahallesi'ni saran alevler nedeniyle tahliye edilen vatandaşlardan biri geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. 53 yaşındaki vatandaşın cenazesi bugün dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.

Antalya'nın Aksu ilçesine bağlı Karaöz Mahallesi'nde 7 Eylül saat 16.25'te başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılmıştı. Yerleşim yerlerinden uzakta devam eden yangın dün akşam saatlerinde rüzgarın ters dönmesi ile birlikte alevler söndürme ekiplerinin koordine edildiği Yeşilkaraman Mahallesi'ni sarmıştı. Mahallede bulunan görevli personeller ve mahalle sakinleri tahliye edildi. Yangın, üçüncü gününde devam ederken, enerjisinin düşürüldüğü belirtildi. Ekiplerin bölgede karadan ve havadan müdahalesi ise devam ediyor.

Kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

Mahalleden güvenli bölgeye tahliye edilen vatandaşlardan Hasan Kahya (53) fenalaştı. Daha önceden kalp rahatsızlığı bulunduğu öğrenilen Kahya sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kahya için bugün Yeşilkaraman mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından yakınları ve mahalle sakinlerinin duaları eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.

Kaynak: İHA

Orman Yangını, Hasan Kahya, Kalp Krizi, Doğal Afet, Acil Durum, 3. Sayfa, Antalya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aksu yangınında tahliye sırasında kalp krizi geçiren Hasan Kahya toprağa verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aksu yangınında tahliye sırasında kalp krizi geçiren Hasan Kahya toprağa verildi - Son Dakika
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