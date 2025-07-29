Alanya Belediyesi, Çevre Kirliliğiyle Mücadelede Denetimlere Devam Ediyor

Alanya Belediyesi tarafından araçlardaki kamera sistemiyle kamuya açık alanlarda çevreyi kirleten davranışlar anbean kayıt altına alınıyor. Yapılan denetimlerde, araçlarından yere sigara izmariti attığı tespit edilen 8 ayrı sürücü hakkında cezai işlem uygulandı. Görüntülerle belgelendirilen ihlaller, ilgili mevzuat kapsamında değerlendirilerek para cezasına dönüştürüldü.

"Çevreyi korumak vatandaşlık görevi"

Alanya Belediyesi'nden yapılan açıklamada, çevreyi korumanın bir vatandaşlık görevi olduğu hatırlatıldı ve şu ifadelere yer verildi: "Toplumsal duyarlılığı artırmak için bilinçlendirme çalışmalarımıza devam ederken, caydırıcı önlemler alıyoruz. Ayrıca vatandaşlarımızdan gelen şikayetleri de dikkatle değerlendiriyoruz. Çevre kirliliğiyle mücadelede kararlıyız. Denetimlerimiz artarak sürecek." - ANTALYA