Alanya\'da Kaldırımlara Park Edilen E-scooterlara 84 Bin 180 TL Cezai İşlem Uygulandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri denetimler sonucunda kaldırımlarda geçişe engel olan e-scooterlara 84 bin 180 TL idari para cezası kesti.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 9 Ocak Salı günü ilçede e-scooter denetimleri yapıldı. Yapılan denetimlerde kaldırım üzerinde geçişe engel şekilde bırakılan 122 e-scooter kontrol edildi. Denetimler sonucunda e-scooterlara 84 bin 180 TL idari para cezası uygulanarak trafikten men edildi. - ANTALYA