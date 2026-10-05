Alanya'da kamyonetle çarpışan 20 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Alanya'da kamyonetle çarpışan 20 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

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Alanya\'da kamyonetle çarpışan 20 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
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Alanya'da kamyonet ile motosikletin çarpıştığı kazada ağır yaralanan 20 yaşındaki motosiklet sürücüsü hastanede yaşamını yitirdi. Olay yerinden kaçan kamyonet sürücüsü jandarma ekiplerince yakalanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde kamyonet ile motosikletin çarpıştığı kazada ağır yaralanan 20 yaşındaki motosiklet sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazanın ardından olay yerinden kaçan kamyonet sürücüsü jandarma ekiplerince yakalanırken kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Genç sürücünün üniversite öğrencisi olduğu ve harçlığını çıkarabilmek için kuryelik yaptığı öğrenildi.

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Mahmutlar Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Tayfun Arlı'nın kullandığı 07 BRP 268 plakalı motosiklet ile Azerbaycan uyruklu B.S.'nin kullandığı 09 ACK 362 plakalı kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kamyonet, motosikleti önüne katıp yaklaşık 50 metre sürükledi. Kazada motosiklet sürücüsü Tayfun Arlı ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan genç motosikletli doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Tayfun Arlı'nın cenazesi, Alanya Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.

Öte yandan, kazanın ardından olay yerinden kaçan kamyonet sürücüsü B.S., jandarma ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza anı kamerada

Kaza anı ise çevredeki bir güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, kamyonetin motosiklete çarpmasının ardından motosikleti önüne katıp caddede sürüklediği anlar ve kazayı gören vatandaşların olay yerine geldiği anlar yer aldı.

"En acı nokta çocuğa çarptıktan sonra sürücünün kaçması"

Yaşananları anlatan mahalle sakinlerinden Özgür Çelik (45), "Biz evde oturuyorduk. Saat 11.00 gibi bir gürültü sesi geldi. Bağırtı geldi, aşağıya indik. Motosikletli bir genç olay yerinde hayatını kaybetmiş. Araba durmadan caddeden motoru sürükledi. Araba sürücüsü inip koşarak uzaklaşmaya başladı" dedi. Hayatını kaybeden Tayfun Arlı'nın üniversite öğrencisi olduğunu belirten Çelik, "Hayatını kaybeden şahıs bizim bir öğretmen arkadaşımızın oğlu. Üniversite öğrencisi kendisi. Akşamları harçlığını çıkarmak için kuryecilik yapan bir arkadaşımızdı. Keşke böyle bir olay yaşanmasaydı. En acı nokta çocuğa çarptıktan sonra sürücü kaçıyor" ifadelerini kullandı.

"Buraya bir önlem alınması lazım"

Çelik, kazaların önüne geçilmesi için bölgede önlem alınmasını isteyerek, "Belediyeden, muhtardan buraya bir ışık, yavaşlatıcı istiyoruz. Buraya bir önlem alınması lazım" diye konuştu.

Kaynak: İHA
Trafik KazalarıMotosikletJandarma3. SayfaGüncelAlanyaKazaSon Dakika

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