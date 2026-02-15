Alanya\'da Yağışlar Sele Yol Açtı

Antalya'nın Alanya ilçesinde aralıksız devam eden yağışların ardından Dim Barajı kapakları kontrollü şekilde açıldı. Dim Çayı'nın debisinin yükselmesiyle çay kenarındaki işletmeler sular altında kaldı.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nün sarı kodlu uyarıları sonrası su seviyesi yükseldi. Yağışların etkisini artırması üzerine Dim Barajı kapakları kontrollü şekilde açıldı. Alanya'da baraj kapakların kontrollü şekilde açılmasıyla birlikte Dim Çayı'nın debisi kısa sürede yükseldi.

İşletmeler zarar gördü, o anlar cep telefonuyla kaydedildi

Dim Çayı kenarında faaliyet gösteren bazı işletmelerin açık alanları ve müştemilatları su altında kaldı. Bir işletmeye ait bölümün sele kapıldığı anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Baraj kapaklarının açılması ve zarar gören alanlar dron ile de görüntülendi. Görüntülerde baraj kapaklarının açıldığı, çayın taşkın seviyesine ulaştığı ve bazı alanlarda suyun geniş bir alana yayıldığı görüldü.

Kestel mahallesinde iki sitenin giriş katlarını su bastı

Kestel Mahallesi'nde Dim Çayı kenarında bulunan iki sitenin giriş katları sular altında kaldı. Ev sahiplerinin dün evlerinden ayrıldıktan sonra su seviyesinin yükselerek giriş katlara ulaştığı öğrenildi. Sabah saatlerinde evlerine gelen vatandaşlar, eşyalarını kurtarmak için çalışma başlattı. Bir dairede ise eşyaların tamamen zarar gördüğü belirtildi. Öte yandan evini su basan bir baba dubleks evde üst kattan aşağıya inemeyen kızını sırtına alarak dışarı çıkarttı. Tosmur Mahallesi'nde ise aşırı yağıştan sonra alt geçitte mahsur kalan bir turist ise kendi imkanları ile güvenli bölgeye çıkmayı başardı.

Çayın kenarındaki evini su basan Şahin İleri, "Daha önceleri su seviyeleri aşağıdaydı. Son iki üç haftadır sular maksimum seviyeye ulaştı. Bu su bir hafta daha erken yüksek seviyeye çıkarılsaydı bugün böyle bir afet yaşamayabilirdik. Site sakinleri olarak hepimiz çok mağduruz. Evlerimizden çıkmak zorunda kaldık. Eşyalarımız zarar gördü. Panik halindeyiz ne yapacağımızı bilmiyoruz" dedi.

Sitenin yöneticiliği yapan Hasibe Dedeş ise, "Dim Çayı'nda özellikle alt yapı olmadığı için rögarlar ile ilgili çok sıkıntı yaşıyoruz. Birkaç gün öncesinde haber verilmesi gereken barajın açılmasıyla alakalı hiçbir anons ve haber verilmedi. Bizler birkaç parça eşyalarımız ile birlikte kurtarabildiklerimiz ile bu mağduriyeti yaşıyoruz" ifadelerini kullandı. - ANTALYA