Alanya'da Yağışlar Sele Yol Açtı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Alanya'da Yağışlar Sele Yol Açtı

Alanya\'da Yağışlar Sele Yol Açtı
15.02.2026 16:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dim Barajı kapaklarının açılmasıyla Alanya'da işletmeler ve evler sular altında kaldı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde aralıksız devam eden yağışların ardından Dim Barajı kapakları kontrollü şekilde açıldı. Dim Çayı'nın debisinin yükselmesiyle çay kenarındaki işletmeler sular altında kaldı.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nün sarı kodlu uyarıları sonrası su seviyesi yükseldi. Yağışların etkisini artırması üzerine Dim Barajı kapakları kontrollü şekilde açıldı. Alanya'da baraj kapakların kontrollü şekilde açılmasıyla birlikte Dim Çayı'nın debisi kısa sürede yükseldi.

İşletmeler zarar gördü, o anlar cep telefonuyla kaydedildi

Dim Çayı kenarında faaliyet gösteren bazı işletmelerin açık alanları ve müştemilatları su altında kaldı. Bir işletmeye ait bölümün sele kapıldığı anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Baraj kapaklarının açılması ve zarar gören alanlar dron ile de görüntülendi. Görüntülerde baraj kapaklarının açıldığı, çayın taşkın seviyesine ulaştığı ve bazı alanlarda suyun geniş bir alana yayıldığı görüldü.

Kestel mahallesinde iki sitenin giriş katlarını su bastı

Kestel Mahallesi'nde Dim Çayı kenarında bulunan iki sitenin giriş katları sular altında kaldı. Ev sahiplerinin dün evlerinden ayrıldıktan sonra su seviyesinin yükselerek giriş katlara ulaştığı öğrenildi. Sabah saatlerinde evlerine gelen vatandaşlar, eşyalarını kurtarmak için çalışma başlattı. Bir dairede ise eşyaların tamamen zarar gördüğü belirtildi. Öte yandan evini su basan bir baba dubleks evde üst kattan aşağıya inemeyen kızını sırtına alarak dışarı çıkarttı. Tosmur Mahallesi'nde ise aşırı yağıştan sonra alt geçitte mahsur kalan bir turist ise kendi imkanları ile güvenli bölgeye çıkmayı başardı.

Çayın kenarındaki evini su basan Şahin İleri, "Daha önceleri su seviyeleri aşağıdaydı. Son iki üç haftadır sular maksimum seviyeye ulaştı. Bu su bir hafta daha erken yüksek seviyeye çıkarılsaydı bugün böyle bir afet yaşamayabilirdik. Site sakinleri olarak hepimiz çok mağduruz. Evlerimizden çıkmak zorunda kaldık. Eşyalarımız zarar gördü. Panik halindeyiz ne yapacağımızı bilmiyoruz" dedi.

Sitenin yöneticiliği yapan Hasibe Dedeş ise, "Dim Çayı'nda özellikle alt yapı olmadığı için rögarlar ile ilgili çok sıkıntı yaşıyoruz. Birkaç gün öncesinde haber verilmesi gereken barajın açılmasıyla alakalı hiçbir anons ve haber verilmedi. Bizler birkaç parça eşyalarımız ile birlikte kurtarabildiklerimiz ile bu mağduriyeti yaşıyoruz" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Ekonomi, Alanya, Çevre, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alanya'da Yağışlar Sele Yol Açtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü basketbolcu Kyrie Irving’den Gazze’deki gazetecilere anlamlı destek Ünlü basketbolcu Kyrie Irving'den Gazze'deki gazetecilere anlamlı destek
Yaşını duyanların ağzı açık kaldı Kilometrelerce ters yönde ilerledi, trafiği birbirine kattı Yaşını duyanların ağzı açık kaldı! Kilometrelerce ters yönde ilerledi, trafiği birbirine kattı
Akasya Durağı yeniden çekilecek Nuri Baba için 4 isimle görüşülüyor Akasya Durağı yeniden çekilecek! Nuri Baba için 4 isimle görüşülüyor
Tartışmaların odağındaki dizi Türkiye’ye veda ediyor Tartışmaların odağındaki dizi Türkiye'ye veda ediyor
Sigaraya dev zam Sigaraya dev zam
Cenk Ergün’den futbolseverleri ikiye bölen Kenan Yıldız-Arda Güler kıyaslaması Cenk Ergün'den futbolseverleri ikiye bölen Kenan Yıldız-Arda Güler kıyaslaması

16:04
Fenerbahçe’de sakatlık şoku Yıldız isim bıçak altına yattı
Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Yıldız isim bıçak altına yattı
16:02
Yenidoğan savcısı Yavuz Engin’e tehdit davasında karar
Yenidoğan savcısı Yavuz Engin'e tehdit davasında karar
15:34
Şarkıcı Edis hakkında yakalama kararı
Şarkıcı Edis hakkında yakalama kararı
14:20
Yasak aşk mı, kumpas mı Mutlu Işıksu hakkındaki tartışmalara Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kuzeni de dahil oldu
Yasak aşk mı, kumpas mı? Mutlu Işıksu hakkındaki tartışmalara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kuzeni de dahil oldu
14:07
Bu tehdit masa dağıtır Hamaney açık açık meydan okudu
Bu tehdit masa dağıtır! Hamaney açık açık meydan okudu
13:42
Ahmet Davutoğlu: Açık söyleyeyim maddi sıkıntılar yaşıyorum
Ahmet Davutoğlu: Açık söyleyeyim maddi sıkıntılar yaşıyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2026 16:42:35. #7.11#
SON DAKİKA: Alanya'da Yağışlar Sele Yol Açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.