Manisa'nın Alaşehir ilçesinde jandarma ekipleri tarafından 21 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
Manisa İl Jandarma Komutanlığı Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince, 3 Ekim Günü 'Cebir, Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' suçundan hakkında 21 yıl 2 ay 17 gün hapis cezası ile aranan D.Y. adlı şahıs yakalandı. D.Y adli işlemlerine müteakip Alaşehir Kapalı Cezaevine teslim edildi. - MANİSA
Son Dakika › 3.Sayfa › Alaşehir'de 21 Yıl Hapis Cezalı Şahıs Yakalandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?