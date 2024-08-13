Alaşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheliden Birisi Tutuklandı - Son Dakika
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Alaşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheliden Birisi Tutuklandı

Alaşehir\'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheliden Birisi Tutuklandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

13.08.2024 21:07
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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde emniyet güçleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Alaşehir'de uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan çalışmada 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan C.Y. (29) çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, K.U. (27) ve R.U. (19) isimli şahısların emniyetteki sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

Alaşehir Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ve Asayiş Büro Amirliği görevlileri tarafından müşterek yapılan çalışmalar kapsamında, Yeni Mahalle Mahallesi'nde yapılan eş zamanlı 3 ikamet aramasında C.Y. (29) isimli şahıs alınan ifadesinde hırsızlamış olduğu zeytinyağlarını, A4 bonzai karşılığında sattığı yeri beyan etmesi üzerine 66 adet (fişeklenmiş vaziyette) turuncu renkli sentetik kannobinoid maddesi emdirilmiş 123 içimlik kağıt ele geçirildi, konu ile ilgili; 5 litrelik şişe içinde zeytinyağı ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslardan C.Y. (29) çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, K.U. (27) ve R.U. (19) isimli şahısların emniyetteki sorgusunun devam ettiği öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Alaşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheliden Birisi Tutuklandı - Son Dakika

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