Alkollü motosiklet sürücüsüne 235 bin lira ceza, ehliyeti de iptal oldu - Son Dakika
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Alkollü motosiklet sürücüsüne 235 bin lira ceza, ehliyeti de iptal oldu

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Alkollü motosiklet sürücüsüne 235 bin lira ceza, ehliyeti de iptal oldu
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Bursa’da alkol denetimi yapan ekipleri gören motosiklet sürücüsü, önce ters yönden kaçmayı denedi.

Bursa'da alkol denetimi yapan ekipleri gören motosiklet sürücüsü, önce ters yönden kaçmayı denedi. Başaramayınca yakayı ele veren sürücü yasal sınırın 5 katı alkollü çıktı. Sürücünün, "Yapacak bir şey yok, ehliyetsiz süreceğiz artık, bundan sonra durmam zaten" demesi güldürürken, ehliyeti ise iptal edildi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde farklı noktalarda alkol denetimlerini sürdürüyor. Son olarak merkez Osmangazi ilçesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerinde denetim yapan ekipleri gören Anıl Ç. yönetimindeki 52 AGT plakalı motosiklet, ters istikamete kaçmak istedi. Başarısız olacağını anlayan sürücü yakayı ele verdi. Anıl Ç.'ye yapılan testte, 1.02 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücüye, 3 farklı maddeden toplam 235 bin lira idari para cezası kesilirken, ehliyeti ise iptal edildi.

"Bu scooterla nasıl kaçayım, kaçmak istesem kaçardım"

Polis ile sohbet etmeye başlayan alkollü sürücü Anıl Ç., "Abi ben kaçmaya çalışmadım. Bu scooterla nasıl kaçayım" dedi. Bunun üzerine polis memurunun, "Yakaladık zaten" demesiyle beraber Anıl Ç., "Kaçmak istesem kaçardım ki" diye cevap verdi. Gazetecinin çekim yaptığını gören Anıl Ç., kameraya dönerek, "Ehliyetsiz de süreriz, sıkıntı yok" dedi. Polis memurunun, "Yakalanırsan 200 bin lira yersin" demesine ise, "Bundan sonra durmam zaten" diye cevap verdi.

"Türk Polis Teşkilatı'na beni yakaladıkları için teşekkür ederim"

Kameraya konuşan alkollü sürücü Anıl Ç., "Ben polisten kaçmadım. Ters şeride girmişim, farkında değilim alkollüyüm. Cezamızı öderiz. Şuan evime gidip uyuyacağım, yarın 12.00'da mesaim başlıyor. Bir tane motosiklet bulacağız artık. Ehliyetim yok ama mecbur çalışacağım. Türk Polis Teşkilatı'na beni yakaladıkları için teşekkür ederim. Alkollü araç kullanmayın, ben kullandım pişmanım" dedi.

Motosiklet otoparka çekilirken, 1.02 promil alkollü çıkan sürücü ise ifade vermek için karakola götürüldü.

Kaynak: İHA
Motosiklet3. SayfaBursaSon Dakika

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