Tekirdağ'da alkollü şahıs kaldırıma yığıldı
TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu'da aşırı alkollü yaya halindeki bir şahıs, kaldırıma yığılıp kaldı.
Çorlu ilçesi Alipaşa Mahallesi İsmetpaşa Bulvarı üzeri Asri Mezarlık mevkiinde yolda yürüyen alkollü bir şahıs, dengesini kaybederek kaldırıma yığıldı. Yoldan geçen vatandaşların durumu fark etmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'nden ambulans talep edildi.
Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından alkollü şahıs, ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
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