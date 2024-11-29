Alkollü Sürücü ile Polis Arasında İlginç Diyalog - Son Dakika
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Alkollü Sürücü ile Polis Arasında İlginç Diyalog

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Bursa'da alkollü sürücü, alkolmetreye üfleme konusunda polisle komik bir diyalog yaşadı.

29.11.2024 10:38
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Polisin alkollü şahısla imtihanı: "Getir abi üfliyek, Arabayı mı bağlayacan?"

Trafik polisinden alkollü sürücüye ilginç soru: "Şeker hastası mısın? Neden bağırıyorsun?"

Bursa'da alkollü sürücü ile polis ekipleri arasında yaşanan diyalog stand up gösterilerini aratmadı

BURSA - Bursa'da trafik denetimine takılan alkollü sürücü alkolmetreye üflememek için dakikalarca direndi. Sinirlenip hem polis memurlarına hem de görüntü alan gazetecilere bağıran sürücü polisin şeker hastası mısın? Neden bağırıyorsun sorusu karşısında kilitlenip cevap bile veremedi. "Getir abi üfliyek, arabayı mı bağlayacan?" diye seslenen sürücü ile polis ekiplerinin diyaloğu stand up gösterilerini aratmadı. 55 promil alkollü yakalanan sürücünün ehliyetine el konuldu.

Bursa'da kent genelindeki bir çok noktada uygulama yapıp kural tanımaz sürücülere adeta nefes aldırmayan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, dün gece yine mesaideydi. Son olarak merkez Yıldırım ilçesi Barış Caddesi üzerinde yaptıkları alkol uygulamasında bir otomobilden şüphelenen trafik polisleri otomobili durdurdu. Alkolmetreyi üflemeyi reddeden Aydın K., kendisini otomobilden çıkarmak isteyen polis ekiplerine dakikalarca direnç gösterdi. Polis memurunun 'Eğer üflemeyi reddederseniz ehliyetinize 2 yıl el konulacak' demesinin ardından "Abi ne istiyorsunuz ya.., arabayı mı bağlayacaksınız" diye bağırmaya başlayan sürücü polis memurunun "Şeker hastası mısın? Neden bağırıyorsun? beyefendi" demesi üzerine adeta kendisini kilitleyip uzun süre sadece kameraya baktı. Bir süre sonra "Getir abi üfliyek... Ne yapacan arabayı mı bağlayacan?" diyerek alkolmetreyi üfleyen sürücü 0.55 promil alkollü çıkınca yeniden bağırmaya başladı.

Öfkeli sürücüden basın mensupları da nasiplerini aldı. Kamerayı görünce önce çekin kardeş diyen sürücü alkollü çıkmasının ardından ne çekiyorsun kardeşim diyerek tepki gösterdi. Alkollü olduğu için 6 bin 439 lira idari para cezası kesilip ehliyetine ise 6 ay el konulan Aydın K.'nın kullandığı otomobil de kontrol noktasına gelen bir yakınına teslim edildi.

Öte yandan, yetkililer kentin huzur ve güveni için uygulamaların aralıksız süreceğini belirtti.

Alkollü Sürücü ile Polis Arasında İlginç Diyalog
Kaynak: İHA

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