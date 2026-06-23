Alkollü Sürücüye 101 Bin Lira Ceza - Son Dakika
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Alkollü Sürücüye 101 Bin Lira Ceza

Alkollü Sürücüye 101 Bin Lira Ceza
23.06.2026 11:06
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Karaman'da alkollü sürücü, kaza sonrası olay yerinden ayrılarak ceza aldı ve ehliyeti alındı.

Karaman'da kaza sonrası aracıyla olay yerinden ayrılan alkollü sürücüye 101 bin lira para cezası kesilirken, ehliyetine el konuldu.

Kaza, gece saat 23.00 sıralarında Alacasuluk Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.H.Ö. (39) yönetimindeki 06 FD 840 plakalı Tofaş marka otomobil ile H.K. idaresindeki 70 ACK 494 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Maddi hasarla atlatılan kazanın ardından 06 FD 840 plakalı otomobilin sürücüsü A.H.Ö. aracıyla olay yerinden ayrıldı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemleri alırken, tedbir amacıyla gelen sağlık ekipleri de hazır bekletildi. Bir süre sonra sürücü A.H.Ö., yaya olarak kaza yerine geri döndü. Polis ekiplerince yapılan alkol testinde sürücü A.H.Ö.'nün 1.62 promil alkollü olduğu tespit edildi. Kazaya karışan Tofaş marka otomobil ise Fatih Mahallesi 1967. Sokak yakınlarındaki boş bir tarlada terk edilmiş halde bulundu. Sürücüye alkollü araç kullanmak ve kaza yerini terk etmekten 101 bin lira para cezası kesilirken, ehliyetine de 2 yıl 60 gün süreyle el konuldu. Otomobil ise polis ekiplerinin incelemesinin ardından çekiciyle otoparka götürüldü. - KARAMAN

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Karaman, Yaşam, Kaza, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alkollü Sürücüye 101 Bin Lira Ceza - Son Dakika

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