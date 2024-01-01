Almanya\'da sığınma talebinde bulunan terör örgütü üyesi, Başakşehir\'deki saldırganın kendisi olduğunu iddia etti

Başakşehir ilçesinde götürüldüğü karakolda polise kafa atan E.A., tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Sosyal medya üzerinden ise bir kişi saldırganın kendisi olduğunu ve adli kontrolle serbest bırakıldığı şeklinde paylaşım yapmıştı. X'te bu paylaşımda bulunan kişinin Almanya'da sığınma talebinde bulunan terör örgütü üyesi olduğu belirtildi.

Edinilen bilgiye göre, Başakşehir'de 21 Aralık akşamı asayiş uygulaması yapan polis ekipleri, durdurdukları bir kişinin yaralamadan aranması olduğunu görünce gözaltına almış, şüpheli şahıs polis merkezinde işlemleri yapıldığı sırada bir polis memuruna tekme atıp diğer polise de kafa atmıştı. Daha sonra karakoldan kaçmaya çalışan şahıs tekrar yakalanmıştı. Arkasından koşan ekip tarafından gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Sosyal medya üzerinden dün akşam bir kişi ise "Ömer" kullanıcı adıyla, " Sivas'ın Kürdistan toprakları olduğunu söylediğim için bana küfür eden polislere gereken cevabı verdim. Merak edip mesaj atan arkadaşlara teşekkür ederim. SEGBİS sistemi ile çıkarıldığım mahkemede denetimli serbestlik şartıyla serbest bırakıldım" şeklinde paylaşım yaptı. X'ten bu paylaşımı yapan kişinin 27 Ekim 2023'te yurt dışına çıktığı ve Almanya'da siyasi paylaşımda bulunan biri olduğu tespit edildi. Polis merkezinde emniyet mensuplarına saldıran kişinin ise cezaevinde tutuklu bulunduğu kaydedildi. Almanya'dan paylaşım yapan şahsın ise terör örgütü üyesi olduğu ve Berlin makamlarına "mülteci" sıfatıyla iltica talep eden bir kişi olduğu belirtildi. - İSTANBUL