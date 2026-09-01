Amasra'daki 13 yaşındaki kız çocuğuna istismar davasında 26 sanığa hapis cezası verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Amasra'daki 13 yaşındaki kız çocuğuna istismar davasında 26 sanığa hapis cezası verildi

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bartın'ın Amasra ilçesinde 13 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar suçundan açılan davada 11'i çocuk 26 sanık hakkında hapis cezası verildi. Mahkeme, 17 kişinin tutukluluk halinin devamına karar verirken 7 sanık beraat etti.

Bartın'ın Amasra ilçesinde 13 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar davasında 11'i çocuk toplam 26 kişiye hapis cezası verildi.

Bartın'da 18 Nisan 2026 tarihinde Amasra Emniyet Müdürlüğüne gelen ihbar üzerine 13 yaşındaki G.Ö.'ye taciz iddiasıyla soruşturma başlatılmış, G.Ö.'nün sosyal medya hesapları üzerinden iletişim kurduğu kişiler tarafından istismarına uğradığı iddiasıyla iddianame hazırlanarak, 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılmıştı.

Bartın 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında mağdur çocuğun üstün yararı ve soruşturmanın gizliliği ilkeleri çerçevesinde yürütülen yargılama sonucunda sanıklar ve suça sürüklenen çocuklar (SSÇ) hakkında kararı verildi.

Nitelikli cinsel istismar suçundan 22 yıl 6 ay hapis cezası açıklanan A.R.Ç. hakkında hürriyetten yoksun kılma suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Sanıklar Y.E.E., O.B., A.S., M.C.A. ve S.E.A.'ya ise nitelikli cinsel istismar suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezası verilerek, bu sanıkların hükmen tutukluluk hallerinin devamı kararlaştırıldı.

Tutukluluğu devam eden diğer sanıklar A.A.A., B.E.T., Y.E.A., B.A., A.K., M.Ç., B.E.B. ve S.A. hakkında 13 yıl 4 ay ile 16 yıl 8 ay arasında değişen hapis cezaları verilerek tutukluluk hallerinin devamına karar kılındı.

Yargılanan suça sürüklenen çocuklardan T.H. ve C.A. hakkında 10'ar yıl hapis cezası verilerek tutukluluklarının devamına, B.N.G., N.H.T., Ş.M. ve U.K. gibi 18 yaş altı sanıklar için ise hakkında verilen hapis cezalarıyla birlikte hükümle tahliye kararları verildi.

Sanıklar Y.Ö., O.T., A.A., E.T. ve suça sürüklenen U.Y. üzerlerine atılı tüm suçlardan ayrı ayrı beraat etti. Sanık E.T. hükümle birlikte tahliye edildi. Sanıklar C.T., E.K., F.D., Y.A., H.A. ve suça sürüklenen çocuk Y.E.K. hakkında cinsel taciz ve sarkıntılık düzeyinde kalan istismar suçlarından alt sınırdan cezalar verilirken; bu cezaların bir kısmı hakkında Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (HAGB) veya erteleme kararları uygulandı.

Sanık V.B.Ç. hakkında nitelikli cinsel istismardan 13 yıl 4 ay hapis cezası verilerek tutuklanmasına karar verilirken, ayrıca "müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanma" ve "müstehcenlik" suçlarından suç duyurusunda bulunulması hükme bağlandı.

Dava sonucunda toplamda 17 kişi hakkında hükmen tutukluluk hallerinin devamına, 7 kişi hakkında tüm suçlardan beraat ve 9 suça sürüklenen çocuk hakkında ise çeşitli sürelerde hapis cezaları ile tahliye uygulamalarına karar verildi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Mahkeme, Amasra, Bartın, Çocuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Amasra'daki 13 yaşındaki kız çocuğuna istismar davasında 26 sanığa hapis cezası verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Raylarda yeni rekor Türkiye’nin milli treni hız sınırlarını zorladı Raylarda yeni rekor! Türkiye'nin milli treni hız sınırlarını zorladı
Zelenski kritik tarihi açıkladı: Pek çok şey değişecek Zelenski kritik tarihi açıkladı: Pek çok şey değişecek
“Para var huzur var“ dedirten görüntü İçinden bakın kim çıktı "Para var huzur var" dedirten görüntü! İçinden bakın kim çıktı
Tarihi geçmiş ürünlere akılalmaz yöntem Tarihi geçmiş ürünlere akılalmaz yöntem
35 milyon araç sahibini ilgilendiriyor Yeni uygulama devreye girdi 35 milyon araç sahibini ilgilendiriyor! Yeni uygulama devreye girdi
TIR dorsesinin altında yakalanan Arif Kocabıyık adliyede: Kaçacağı yeri açıkladı TIR dorsesinin altında yakalanan Arif Kocabıyık adliyede: Kaçacağı yeri açıkladı

23:04
ABD ve İran arasındaki çatışmalar alevlendi Ölü ve yaralılar var
ABD ve İran arasındaki çatışmalar alevlendi! Ölü ve yaralılar var
21:55
Zelenski: İHA saldırılarını artıracağız, Rusya hava sahası kapanıyor
Zelenski: İHA saldırılarını artıracağız, Rusya hava sahası kapanıyor
21:54
“Belaruslu kadınlarla fuhuş“ skandalı soruldu İdris Naim Şahin’den çarpıcı yanıt
"Belaruslu kadınlarla fuhuş" skandalı soruldu! İdris Naim Şahin'den çarpıcı yanıt
21:16
İşte İdris Naim Şahin’in savcılık ifadesi “Tahsisli araç“ skandalında itiraf geldi
İşte İdris Naim Şahin'in savcılık ifadesi! "Tahsisli araç" skandalında itiraf geldi
20:19
Trabzonspor’dan geçici çözüm Gençlerbirliği maçına eski teknik direktörüyle hazırlanacaklar
Trabzonspor'dan geçici çözüm! Gençlerbirliği maçına eski teknik direktörüyle hazırlanacaklar
20:07
Adliyede ifade veren eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin hakkında yurt dışına çıkış yasağı
Adliyede ifade veren eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin hakkında yurt dışına çıkış yasağı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2026 23:20:11. #7.13#
SON DAKİKA: Amasra'daki 13 yaşındaki kız çocuğuna istismar davasında 26 sanığa hapis cezası verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement