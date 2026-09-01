Amasra'daki 13 yaşındaki kız çocuğuna istismar davasında 26 sanığa hapis cezası verildi

Bartın'ın Amasra ilçesinde 13 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar davasında 11'i çocuk toplam 26 kişiye hapis cezası verildi.

Bartın'da 18 Nisan 2026 tarihinde Amasra Emniyet Müdürlüğüne gelen ihbar üzerine 13 yaşındaki G.Ö.'ye taciz iddiasıyla soruşturma başlatılmış, G.Ö.'nün sosyal medya hesapları üzerinden iletişim kurduğu kişiler tarafından istismarına uğradığı iddiasıyla iddianame hazırlanarak, 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılmıştı.

Bartın 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında mağdur çocuğun üstün yararı ve soruşturmanın gizliliği ilkeleri çerçevesinde yürütülen yargılama sonucunda sanıklar ve suça sürüklenen çocuklar (SSÇ) hakkında kararı verildi.

Nitelikli cinsel istismar suçundan 22 yıl 6 ay hapis cezası açıklanan A.R.Ç. hakkında hürriyetten yoksun kılma suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Sanıklar Y.E.E., O.B., A.S., M.C.A. ve S.E.A.'ya ise nitelikli cinsel istismar suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezası verilerek, bu sanıkların hükmen tutukluluk hallerinin devamı kararlaştırıldı.

Tutukluluğu devam eden diğer sanıklar A.A.A., B.E.T., Y.E.A., B.A., A.K., M.Ç., B.E.B. ve S.A. hakkında 13 yıl 4 ay ile 16 yıl 8 ay arasında değişen hapis cezaları verilerek tutukluluk hallerinin devamına karar kılındı.

Yargılanan suça sürüklenen çocuklardan T.H. ve C.A. hakkında 10'ar yıl hapis cezası verilerek tutukluluklarının devamına, B.N.G., N.H.T., Ş.M. ve U.K. gibi 18 yaş altı sanıklar için ise hakkında verilen hapis cezalarıyla birlikte hükümle tahliye kararları verildi.

Sanıklar Y.Ö., O.T., A.A., E.T. ve suça sürüklenen U.Y. üzerlerine atılı tüm suçlardan ayrı ayrı beraat etti. Sanık E.T. hükümle birlikte tahliye edildi. Sanıklar C.T., E.K., F.D., Y.A., H.A. ve suça sürüklenen çocuk Y.E.K. hakkında cinsel taciz ve sarkıntılık düzeyinde kalan istismar suçlarından alt sınırdan cezalar verilirken; bu cezaların bir kısmı hakkında Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (HAGB) veya erteleme kararları uygulandı.

Sanık V.B.Ç. hakkında nitelikli cinsel istismardan 13 yıl 4 ay hapis cezası verilerek tutuklanmasına karar verilirken, ayrıca "müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanma" ve "müstehcenlik" suçlarından suç duyurusunda bulunulması hükme bağlandı.

Dava sonucunda toplamda 17 kişi hakkında hükmen tutukluluk hallerinin devamına, 7 kişi hakkında tüm suçlardan beraat ve 9 suça sürüklenen çocuk hakkında ise çeşitli sürelerde hapis cezaları ile tahliye uygulamalarına karar verildi.