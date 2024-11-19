Amasya'da 4 Kaçak Göçmen Yakalandı - Son Dakika
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Amasya'da 4 Kaçak Göçmen Yakalandı

Amasya\'da 4 Kaçak Göçmen Yakalandı

Amasya'da durdurulan araçta 4 kaçak göçmen bulunarak gözaltına alındı, sürücü de gözaltında.

19.11.2024 18:22
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Amasya'da polisin durdurduğu bir araçta yapılan aramada boş arı kovanlarının altına saklanan 4 kaçak göçmen yakalandı. Araç sürücüsü ve yanındaki şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Ağrı Doğubeyazıt'tan Sakarya'ya doğru gitmek olan bir panelvan araç, Amasya'nın Merzifon ilçesinde polis noktasında durduruldu. Aracın arka kısımda şüphelendikleri boş arı kovanlarının üstündeki örtüyü açan ekipler, gizli bölmenin içinde Afganistan uyruklu 4 kaçak göçmenle karşılaştı. Saklandıkları yerden çıkartılan kaçak göçmenler Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Amasya Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri bu kişilerle ilgili işlem başlattı.

Ardahan nüfusuna kayıtlı araç sürücüsü T.Y ve yanındaki G.O gözaltına alındı. 4 kaçak göçmenin gerekli adli ve idari işlemlerin ardından Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) teslim edileceği bildirildi. - AMASYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Amasya'da 4 Kaçak Göçmen Yakalandı - Son Dakika

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