Amasya'nın Taşova ilçesinde iki katlı bir binanın çatı kısmında çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Özbaraklı köyünde Ahmet Acar'a ait binanın çatısından yükselen alevleri görenler durumu itfaiyeye bildirdi. Korkutan alevler Taşova itfaiyesinin müdahalesiyle söndürüldü.
Binanın çatısında hasara yol açan yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - AMASYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Amasya'da çatı yangını itfaiye tarafından söndürüldü - Son Dakika
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