Amasya\'da Deprem Olumsuz Etki Yapmadı

Amasya Valiliği, merkez üssü komşu il Tokat'ın Niksar ilçesi olan 5.5 büyüklüğünde deprem sonrası ilde herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını açıkladı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi; "13 Mart 2026 günü saat 03.35'te merkez üssü Tokat'ın Niksar ilçesi olan 5.5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir.

İlimizden de hissedilen deprem sonrası saha taramaları yapılmış olup, Amasya'da şu an itibariyle herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." - AMASYA