Amasya'da Tır, Geri Manevra Yapan Tankere Çarptı: Sürücü Yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Amasya'da Tır, Geri Manevra Yapan Tankere Çarptı: Sürücü Yaralandı

Amasya\'da Tır, Geri Manevra Yapan Tankere Çarptı: Sürücü Yaralandı

Amasya'da geri geri manevra yapan tankere çarpan tır savruldu. Kazada tırın sürücüsü yaralandı ve olay güvenlik kameralarına yansıdı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazanın ardından yolda ulaşıma kapama uygulanırken, trafik alternatif güzergah üzerinden sağlandı.

05.09.2024 11:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasya'da geri geri manevra yaparak dikkatsizce yola çıkan tankere çarpan tır savruldu. Tır sürücüsünün yaralandığı feci kaza çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Amasya'dan Tokat yönüne giden Selami Güven yönetimindeki 60 ABK 178 plakalı tırın önüne bir tesisten geri geri manevra yapan süt tankeri çıktı. Tankerin arka kısmına çarpan tır kontrolden çıkarak yola savruldu. Bariyerleri önüne katıp yan yatan tırdaki tekstil malzemeleri etrafa saçılırken sürücüsü ise yaralandı.

Ezinepazar köyü civarındaki kazanın bildirilmesi üzerine olay mahalline sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan tır sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yapılan incelemenin ardından tırın dorsesindeki malzemelerin başka bir tıra yüklenmesine başlandı. Yolun bir yönü ulaşıma kapanırken, trafik Eski Kızılca köyü yolundan sağlandı. - AMASYA

Kaynak: İHA

3-sayfa, Güncel, amasya, Yaşam, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Amasya'da Tır, Geri Manevra Yapan Tankere Çarptı: Sürücü Yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


02:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan OVP’ye destek açıklaması: Güvenimiz ve desteğimiz tam Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan OVP'ye destek açıklaması: Güvenimiz ve desteğimiz tam
21:59 İstanbul’u ayağa kaldıran gizemli cisim Balıkçı buldu, jandarma soluğu bölgede aldı İstanbul'u ayağa kaldıran gizemli cisim! Balıkçı buldu, jandarma soluğu bölgede aldı
21:44 THY uçağı türbülansa girmişti Olayın ardından kaydedilen görüntüler tüyler ürpertti THY uçağı türbülansa girmişti! Olayın ardından kaydedilen görüntüler tüyler ürpertti
21:17 Ürdün, İsrail’i açık açık uyardı: Filistinlileri ülkemize göçe zorlarsanız bunu savaş ilanı sayarız Ürdün, İsrail'i açık açık uyardı: Filistinlileri ülkemize göçe zorlarsanız bunu savaş ilanı sayarız
20:08 Kara kutu ’Mıstık’ konuştu: Polatlar sadece müşterimdi Kara kutu 'Mıstık' konuştu: Polatlar sadece müşterimdi
10:13 Eski erkek arkadaşının üzerine benzin döküp yaktığı maraton koşucusu hayatını kaybetti Eski erkek arkadaşının üzerine benzin döküp yaktığı maraton koşucusu hayatını kaybetti
10:13 2024 enflasyon beklentisi yüzde 41.5’e yükseltildi 2024 enflasyon beklentisi yüzde 41.5'e yükseltildi
10:07 Konvoyu görmeniz lazım Sisi’nin Türkiye’ye gelişi gibi gidişi de olay oldu Konvoyu görmeniz lazım! Sisi'nin Türkiye'ye gelişi gibi gidişi de olay oldu
10:00 68 yaşındaki adam, nehirde yüzdüğü sırada timsah tarafından feci bir şekilde öldürüldü 68 yaşındaki adam, nehirde yüzdüğü sırada timsah tarafından feci bir şekilde öldürüldü
09:59 Şeyma Subaşı’dan Acun Ilıcalı’nın evliliği sonrası dikkat çeken çıkış: Hayatımdaki tüm sorular cevap buldu Şeyma Subaşı'dan Acun Ilıcalı'nın evliliği sonrası dikkat çeken çıkış: Hayatımdaki tüm sorular cevap buldu
09:49 CMG raporları sızdırıldı Telefonların dinlendiği ortaya çıktı CMG raporları sızdırıldı! Telefonların dinlendiği ortaya çıktı!
09:46 Akaryakıtta büyük indirim Pompaya yansıyacak rakam araç sahiplerine nefes aldıracak Akaryakıtta büyük indirim! Pompaya yansıyacak rakam araç sahiplerine nefes aldıracak
09:39 Dolar ve Euro güne yükselişle başladı Dolar ve Euro güne yükselişle başladı
09:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan teğmenlerin kılıçlı ant içme törenine ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teğmenlerin kılıçlı ant içme törenine ilk yorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2024 06:18:27. #1.13#
SON DAKİKA: Amasya'da Tır, Geri Manevra Yapan Tankere Çarptı: Sürücü Yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement