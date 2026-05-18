Amasya\'da Heyelan: Ev ve Traktörde Hasar!

Amasya'da heyelanda kopan kaya parçaları, ev ve traktörün üstüne düştü. Evin duvarında, içinde ve traktörde hasar oluştu.

Edinilen bilgiye göre, Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Yaylasaray köyünde meydana gelen heyelan sonucu iki katlı ev ev ve traktörün üstüne kaya parçaları düştü. Evin duvarı yıkıldı, traktör ise hasar gördü. Evde yaşayanlar şans eseri olayı yaralanmadan atlattı.

Gürültüyle uyandıklarında karşılarında devasa kaya parçalarıyla karşılaştığını anlatan Kübra Kavak, kapı sıkıştığı için pencereden dışarı çıktıklarını belirtti. O anlarda şoka uğradıklarına değinen Kavak, "Kardeşim ve yeğenimle birlikte neye uğradığımızı şaşırdık. Büyük bir panik içinde sağa, sola koşuştuk. Dışarı çıkmak istedik. Ancak sarsıntıdan dolayı kapı sıkışmıştı. Kapıyı açabilmek için tekmeledik. Açılmayınca çareyi pencereden dışarı kaçmakta bulduk. Özellikle benim kaldığım oda yıkıldı. Olaya birebir şahit olduğum için hala şoktayım" diye konuştu.

Köy muhtarı Asalet Er ise, durumu AFAD ve ilgili kurumlara bildirdiklerini söyledi. - AMASYA