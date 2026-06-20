Amasya'da İnşaatta Çalışan İşçi Düştü - Son Dakika
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Amasya'da İnşaatta Çalışan İşçi Düştü

Amasya\'da İnşaatta Çalışan İşçi Düştü
20.06.2026 13:57
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Amasya'da inşaatın 4. katından düşen işçi Yalçın Polat hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

Amasya'da bir inşaatın 4. katından düşen işçi hayatını kaybetti. İşçiden geride olay yerindeki ayakkabıları kaldı.

Olay, Hacılar Meydanı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 5 katlı bir inşaatın 4. katında çalışan seramik işçisi Yalçın Polat (45), yük sepetiyle aşağıdan taşınan malzemeyi çekmek isterken dengesini kaybetmesi sonucu yere düştü. İhbar üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan işçi, kaldırıldığı hastanede bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Evli ve 2 çocuk babası Polat'tan geride olay yerindeki ayakkabıları kaldı. İnşaatlarda güvenlik amacıyla kullanılması gereken baretlerin de askılıkta olduğu görüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AMASYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Yalçın Polat, 3. Sayfa, Güvenlik, Amasya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Amasya'da İnşaatta Çalışan İşçi Düştü - Son Dakika

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