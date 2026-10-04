Amasya'da otomobil kamyonete arkadan çarparak hurdaya döndü, sürücü yaralandı - Son Dakika
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Amasya'da otomobil kamyonete arkadan çarparak hurdaya döndü, sürücü yaralandı

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Amasya\'da otomobil kamyonete arkadan çarparak hurdaya döndü, sürücü yaralandı
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Amasya'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, Hızırpaşa Mahallesi civarında kamyonete arkadan çarptı. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı, kamyonette büyük çapta maddi hasar oluştu.

Amasya'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, kamyonete arkadan çarptı. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü yaralandı. Kamyonette ise büyük çapta maddi hasar oluştu.

Edinilen bilgiye göre, Onurcan K.nın (26) kullandığı 05 AS 772 plakalı Volkswagen marka otomobil, Hızırpaşa Mahallesi civarında seyir halindeyken kontrolden çıkarak yol kenarındaki 05 AEJ 712 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Kamyonet ve otomobil yaklaşık 10 metre sürüklendi.

Kazanın bildirilmesi üzerine polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan otomobil sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumumun iyi olduğu öğrenildi. Hurdaya dönen otomobil, kamyonetten vinç yardımıyla ayrıldı.

Nakliyecilik yaparak ailesinin geçimini sağlayan kamyonet sürücüsü Dursun Bal evinde istirahat ederken kazayı duyar duymaz olay yerine geldiğini belirterek, "Aracı ilk park etmeye düşündüğüm yerde kaza olur diye karşı tarafa almıştım. Ancak kaza gelip kamyonetimi burada buldu. İki araba da pert oldu. Otomobil çok hızlı olmasaydı araçları bu hale getiremezdi" diye konuştu.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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