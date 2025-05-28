Ambulans görevlisi, ölen kadının evinden para çaldı

İngiltere'de yaşanan skandal olayda, 94 yaşındaki kadın hastanın evinden para çalan ambulans görevlisi sadece toplum hizmetiyle cezalandırıldı ve hapisten kurtuldu. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay geçen Haziran ayında Shrewsbury kentinde yaşandı. 94 yaşındaki yaşlı kadın bahçede düşerek kalp krizi geçirdi ve ailesi ambulans çağırdı. 58 yaşındaki paramedik Mark Titley dahil olmak üzere 4 kişilik sağlık ekibi eve geldi. Ekip kadına 20 dakika müdahale etti ancak tüm çabalara rağmen hasta kurtarılamadı.

Kadının ölümünden sonra Titley, canlandırma yapılmaması belgesi aradığını söyleyerek eve girdi. Ancak güvenlik kamerası çok farklı bir sahne kaydetti. Görüntülerde Titley'nin plastik para kutusunu karıştırdığı, paraları saydığı ve 60 pound alıp cebine koyduğu görüldü. Hırsızlık yaptıktan sonra etrafına bakan Titley, kamerayı fark edince parayı aceleyle yerine koydu.

Ölen kadının oğlu Mike Drage, güvenlik kamerası görüntülerini izleyince büyük şok yaşadı. "Midemi bulandırdı" diyen Drage, durumu polise bildirdi. "Bu adam sadece kendini değil, tüm sağlık çalışanlarını utandırdı. İnsanlığı rezil etti" diye konuşan Drage, verilen cezayı yetersiz buldu.

Titley başlangıçta suçunu inkâr etti ve "parayı güvenlik için almıştım, aileye verecektim" dedi. Ancak deliller karşısında hırsızlığı kabul etmek zorunda kaldı. Mahkeme 18 hafta hapis cezası verdi ancak erteledi, 120 saat toplum hizmeti ve 717 pound para cezası verdi.

Mağdur aile kararı yetersiz bulduğunu açıkladı. Drage, "120 saat toplum hizmeti bunun için yeterli mi? Mahkemenin kararını yeniden değerlendirmesini isteyeceğim" dedi. Titley olaydan sonra ambulans servisinden emekli oldu. Kurum yetkilileri, bu durumun tüm sağlık çalışanlarının itibarına zarar verdiğini belirtti. Olay, İngiltere'de sağlık sistemine güven konusunda yeni tartışmaları beraberinde getirdi.