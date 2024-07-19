3.Sayfa

Ambulans helikopter 4 aylık Yiğit için havalandı

BARTIN - Bartın'da gece hastaneye yüksek ateş nedeniyle başvuran ve menenjit riski bulunan 4 aylık Yiğit bebek, Sağlık Bakanlığı'nın gönderdiği ambulans helikopter ile Ankara'ya nakil edildi

Bartın'da yaşayan Gamze ve Halil Özen çifti, 4 aylık bebekleri Yiğit'in huzursuz olması ve ateşi bulunması nedeniyle Devlet hastanesine götürüldü. Gece hastaneye yatışı yapılan Yiğit bebeğin, yapılan tüm müdahalelere rağmen ateşi düşürülemedi. Tam donanımlı bir çocuk hastanesine nakil edilmesi kararı verilen Yiğit bebek için Sağlık bakanlığı devreye girdi. Devlet Hastanesi'nden ambulansla, karayolları bahçesinde bulunan helikopter pistine getirilen Yiğit Bebek, helikoptere bindirildi. Gülhane Eğitim araştırma Hastanesi Çocuk Kliniği'ne götürüldüğü öğrenildi.

Yiğit bebeğin 3ay erken doğduğu öğrenilirken, anne Gamze Özen, helikoptere bindirilen bebeği bir an bile yalnız bırakmadı. Gamze ve Halil Özen, helikopterin havalanmasının ardından ise eşi karayolu ile Ankara'ya hareket etti