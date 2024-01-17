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Anadolu Otoyolu'nda minibüs devrildi, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Anadolu Otoyolu'nda minibüs devrildi, 2 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde meydana gelen kazada, bir minibüs kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü ve bir yolcu yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Minibüsün kaldırılmasıyla birlikte otoyol trafiği normale döndü. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Anadolu Otoyolu\'nda minibüs devrildi, 2 kişi yaralandı
17.01.2024 - 15:40,
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Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde kontrolden çıkan minibüsün devrildiği kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Anadolu Otoyolu Bahçeköy köyü mevki Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akif G. idaresindeki 06 BN 1129 plakalı minibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde devrildi. Kazanın şiddetiyle sürücü Akif G. ve Bülent İ.A. isimli yolcu yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulması üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü Akif G. sağlık ekiplerince ayakta, Bülent G. ise ambulansa alınarak tedavi edildi.

Yan yatan minibüs sebebiyle otoyolun emniyet şeridi bir süre trafiğe kapatıldı. Polis ekiplerince kontrollü geçişlerin sağlandığı trafik, minibüsün kaldırılmasıyla normal seyrine döndü.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - BOLU

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Anadolu Otoyolu'nda minibüs devrildi, 2 kişi yaralandı - Son Dakika


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