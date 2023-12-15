Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde kamyon ve yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde kamyon ve yolcu otobüsünün çarpıştığı trafik kazasında 1'i ağır toplam 5 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Anadolu Otoyolu Sakarya geçişi Arifiye mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine doğru seyir halinde olan kamyon, yolcu otobüsüne arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisi ile otobüste bulunan 4 yolcu ile kamyon sürücüsü yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar adrese ulaşan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılırken, sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA