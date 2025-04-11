Ankara'da Akran Zorbalığına İnceleme

Ankara Valiliği, Keçiören ilçesinde bir parkta, bir grup kız öğrenci tarafından bir kız öğrenciye yönelik akran zorbalık görüntülerini içeren olayla ilgili adli/idari inceleme ve tahkikat başlatıldığını açıkladı.

Ankara Valiliği, Ankara'da bir grup kız tarafından bir kız öğrenciye yönelik akran zorbalığı görüntüleriyle ilgili adli/idari inceleme başlatıldığını açıkladı. Açıklamada, "Bazı sosyal medya platformlarında 'Ankara'da liseli akran dehşeti' ve benzeri başlıklarda yayınlanan, Keçiören ilçemizdeki bir parkta vuku bulan ve bir grup kız öğrenci tarafından bir kız öğrenciye yönelik akran zorbalık görüntülerini içeren olay ile ilgili olarak adli/idari inceleme ve tahkikat başlatılmıştır. Olaya karışan şüpheli 5 öğrenci tespit edilerek yakalanmış ve Cumhuriyet Savcılığının talimatı doğrultusunda usulüne uygun şekilde ifadeleri alınarak adli makamlara sevk edilmiştir. Ayrıca 2 öğrenci hakkında Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 175 inci maddesi kapsamında 10 gün okuldan uzaklaştırma tedbiri kararı uygulanmış olup, olaya karışan tüm öğrenciler hakkında idari işlem ve incelemeler sürdürülmektedir" ifadelerine yer verildi. - ANKARA