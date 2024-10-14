Ankara'da Dolandırıcılık Çetesi Çökertildi

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Ankara'da sosyal medya üzerinden erkekleri tuzağa düşürerek hırsızlık ve dolandırıcılık yapan çeteye düzenlenen operasyonda, 9 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, sosyal medya aracılığıyla erkekleri kandırarak kızlarla buluşturan şahısların suç ortağı kızlara kazandıkları paradan üçte bir oranında pay verdikleri belirtildi. Kandırılan erkeklerin müzik dinleme bahanesiyle telefonlarını alan çete üyeleri şifrelerini öğrenerek mağdurları içecek, yiyecek alma gibi bahanelerle araçtan indirdikleri anda kendilerini bekleyen çete üyelerinin sahte plakalı araçlarıyla kaçtıkları tespit edildi. Telefon şifresi ve internet bankacılığı aynı olan mağdurların hesaplarından kendi hesaplarına para aktardıkları, internet bankacılığı aracılığı ile kredi çekerek çektikleri kredileri kendi hesaplarına aktardıkları bilgisi alındı.

34 ayrı dolandırıcılık konusuna karışan 9 kişilik çeteye operasyon

Dolandırıcılık konusu ile ilgili olarak olay yeri görüntüleri ve bankalarla yapılan yazışmalar sonucunda 34 ayrı dolandırıcılık konusuna karışan 9 kişilik çete Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan operasyon neticesinde 7 cep telefonuna el konularak bilişim incelemelerinin devam ettiği öğrenildi. - ANKARA